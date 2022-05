La Juve continua le valutazioni su Di Maria: il Fideo ci pensa e mostra interesse per i bianconeri

Quella fra la Juventus e Angel Di Maria, spiega Tuttosport, non è ancora una vera e propria trattativa. Ma l'attenzione che i dirigenti bianconeri stanno prestando al dossier legato al Fideo fa capire quanto l'interesse sia elevato. L'argentino lascerà il PSG a zero al termine della stagione e un primo contatto esplorativo è già andato in scena, ora siamo nella fase delle analisi e delle valutazioni circa la sostenibilità soprattutto economica dell'affare. Di Maria, per dire sì alla Juventus, chiede almeno un biennale e sarebbe comunque attratto da questa possibilità nel caso in cui dovesse decidere di proseguire la carriera in Europa.