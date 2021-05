La Juve prende tempo, Morata è disposto ad accettare l’Europa League. Kean meno

Valzer delle punte in casa Juventus. Ci si sofferma Tuttosport: i bianconeri non hanno ancora deciso il da farsi per Alvaro Morata. Il centravanti è attualmente in prestito dall’Atlético Madrid, come noto le soluzioni sono tre: riscatto (a 45 milioni, da escludere al momento), rinnovo del prestito (10 milioni) o ritorno da Simeone. La Juve non ha ancora sciolto le riserve, ma secondo il quotidiano torinese la partecipazione o meno alla Champions non sarebbe un fattore dal punto di vista di Morata: il centravanti spagnolo sarebbe infatti disponibile a giocare in Europa League pur di rimanere in bianconero. Discorso diverso per Moise Kean, oggetto del desiderio: data la disponibilità del PSG a riscattarlo, senza Champions la Vecchia Signora potrebbe dover guardare altrove per il suo attacco.