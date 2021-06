La Juve si gode anche il Chiesa versione Nazionale: Allegri ripartirà dal suo talento

Sorride e festeggia l’Italia di Roberto Mancini, e con lei tutti gli italiani. Terza partita di Euro2020 e terza vittoria per gli azzurri che superano 1-0 il Galles di Page e conquistano l’accesso agli ottavi di finale della manifestazione da capolista del gruppo A. Secondi proprio i britannici di Ramsey, dovrà attendere qualche giorno invece la Svizzera per comprendere se accederà tra le top 16 nel lotto delle quattro migliori terze. Tanti cambi di formazione per il c.t. Mancini che ha lanciato dal primo minuto, oltre a Bonucci, gli juventini Bernardeschi e Chiesa. E proprio quest’ultimo è stato una vera spina nel fianco per gli avversari che ne hanno costantemente sofferto le avanzate.

STAR OF THE MATCH - Federico Chiesa è stato eletto star of the match (migliore in campo) nella sfida vinta dall’Italia contro il Galles e decisa dalla rete di Pessina. La corsa a perdifiato del figlio d’arte è stata una costante per tutti i 90 minuti: accelerazioni, strappi in velocità, traversoni e conclusioni in porta. Ogni qualvolta, e l’ha fatto spesso, decideva di puntare l’uomo risultava imprendibile per i diretti avversari. "Gioco dove mi mette il mister, ha raccontato Chiesa nel post gara, - facciamo bene a sognare in grande, siamo qui per alzare il trofeo se ci riusciremo. Stiamo tutti giocando alla grande, stiamo mettendo tutti in difficoltà il mister per vedere chi andrà in campo". Aveva voglia di spaccare il mondo e mettere in crisi il commissario tecnico per la gara degli ottavi di finale per le scelte nel tridente offensivo. Missione compiuta.

ALLEGRI SE LO GODE - E la Juventus e Massimiliano Allegri si godono la crescita del ragazzo anche negli appuntamenti internazionali in maglia azzurra che restituiranno, senza alcun dubbio, un giocatore ancora più pronto e capace di reggere, mentalmente e fisicamente, le pressioni. Un investimento produttivo, fatto alla fine dello scorso mercato estivo da parte di Madama, che già è stato estremamente decisivo nella prima stagione in maglia bianconera e che, alla seconda annata, potrà aumentare ancora di più la propria incisività. Con un nuovo allenatore che sin da subito l’ha messo nei punti cardine su cui fondare la Juventus 2021/2022.