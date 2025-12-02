La Juve vince e convince: 2 gol buoni, altri 2 annullati. Udinese ko, Spalletti ai quarti di Coppa Italia

Successo e qualificazione ai quarti di finale meritato per la Juventus di Luciano Spalletti, che batte l'Udinese con un gol per tempo e una prova molto convincente per personalità e voglia di vincere, ma anche e soprattutto per la tenuta difensiva così casa ai tecnici italiano. Già nel primo tempo è dominio quasi assoluto per i bianconeri padroni di casa, che trovano il meritato vantaggio a metà tempo, dopo esserci andata vicina con Yildiz. Spalletti testa per la prima volta la difesa a quattro, abbandonando per la prima volta lo schieramento difensivo a tre per un più conosciuto 4-2-3-1. Il turco appare ispirato e già dopo dieci minuti impegna Sava con un destro dall'interno dell'area di rigore, mentre al 20' un suo tiro da fuori finisce di poco a lato, col giovane portiere bianconero che osserva la sfera terminare a lato.

Poco dopo, ecco il gol del vantaggio: bella triangolazione sulla destra, con McKennie che vola sulla fascia destra e mette al centro un bel pallone teso che Palma insacca alle spalle del proprio portiere, nel tentativo di anticipare David. Proprio il canadese prima del duplice fischio di Fourneau trova un gol meraviglioso con un sinistro violentissimo praticamente dalla linea di fondo, partendo però in presunta posizione irregolare: permane qualche dubbio sulla posizione di Palma, che ai replay sembra in linea con il canadese.

Inizio di ripresa ad andamento lento, con l'Udinese che prova a rientrare in partita e la Juve in controllo: è ancora un episodio a sbilanciare la sfida, con sempre Palma protagonista dell'azione che porta al calcio di rigore battuto alla perfezione da Manuel Locatelli, da poco subentrato a Gatti e che festeggia nel modo migliore le 201 presenze con la maglia bianconera. Il difensore friulano pesta il piede di Cabal in piena area di rigore, il VAR interviene e dal dischetto l'ex Milan fredda Sava. Gli ingressi di Openda, Conceicao e Joao Mario danno impulso al contropiede dei bianconeri di casa, con il belga che troverebbe anche il tris, annullato per un fuorigioco del portoghese, che aveva fornito l'assist. Ai quarti i bianconeri troveranno la vincente di Atalanta-Genoa.