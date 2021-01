La Juventus celebra McKennie e lo mostra al fianco di Pirlo: "Hai visto che gol, boss?"

La Juventus, tramite il suo profilo Twitter in lingua inglese, ha condiviso una foto che ha per protagonista Weston McKennie: "Did you see that goal boss?", ha scritto il club bianconero celebrando il centrocampista americano andato a segno anche quest'oggi contro il Bologna. Nell'immagine si vede proprio l'ex Schalke 04 parlare con mister Pirlo, quasi a dirgli effettivamente: "Hai visto che gol boss?".