La Juventus ha valutato il possibile arrivo di un portiere dopo il ko di ieri di Szczesny

Nell'immediato post partita contro lo Spezia, la Juventus aveva valutato l'idea di intervenire sul mercato per acquistare un altro portiere visto l'infortunio alla caviglia rimediato da Wojciech Szczesny. Lo scrive Tuttosport che spiega come però l'ipotesi si sia sgonfiata col passare dei minuti visto che i primissimi esami sostenuti dal portiere polacco abbiano escluso fratture. Già oggi probabilmente il numero 1 bianconero sosterrà una visita più approfondita per capire l'entità del problema, ma difficilmente Cherubini si muoverà per un nuovo portiere in queste ultime ore di trattative.