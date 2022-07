La Juventus prova il colpo Firmino: offerta da 22 milioni al Liverpool per l'attaccante brasiliano

La Juventus prova il colpaccio in attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i bianconeri sono molto vicini a Roberto Firmino, 30 anni, brasiliano del Liverpool. La punta - si legge - finita nelle retrovie dopo l'arrivo di Darwin Nunez, vuole giocare con continuità per non rischiare di perdere il Mondiale in Qatar e per questo ha accolto in maniera molto positiva l'interesse dei bianconeri.

Offerta

La Juventus per arrivare al brasiliano è pronta a mettere sul piatto 22 milioni di euro. Firmino, ricordiamo, ha un contratto con i Reds fino al 2023.