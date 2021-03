La Juventus ribalta la partita: dopo l'assist, il gol. Morata fa il 2-1 al 58'

Chiesa ancora una volta protagonista con una cavalcata che spacca in due la Lazio, palla in profondità per Morata. In corsa Hoedt non riesce a prenderlo e lo spagnolo col mancino tira forte sul primo palo. Reina non ci arriva, è 2-1 al 58'.