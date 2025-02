La Juventus si gode Kolo Muani e Giuntoli pensa al suo acquisto

La Juventus è tornata al lavoro alla Continassa dopo la vittoria per 1-2 in campionato contro il Como. Il club bianconero, tramite il suo sito internet, ha fornito il report della seduta di allenamento di ieri: “Reduce dalla vittoria per 2-1 in trasferta contro il Como conquistata grazie alla doppietta di Kolo Muani, la Prima Squadra bianconera è tornata in mattinata a lavorare allo Juventus Training Center per iniziare a preparare il match contro il PSV - in programma martedì 11 febbraio alle ore 21:00 all’Allianz Stadium. I giocatori scesi in campo ieri sera si sono dedicati al lavoro in palestra, mentre gli altri, dopo la consueta fase di riscaldamento, si sono concentrati sul possesso e sul lavoro atletico. Nei prossimi giorni continuerà l’avvicinamento alla gara d’andata del playoff di Champions League, con la conferenza stampa di vigilia della partita contro la squadra olandese fissata per lunedì 10 febbraio alle ore 13:30 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium”.

Kolo Muani l’uomo in più della Juventus.

In questo momento Randal Kolo Muani è sicuramente l’uomo in più della Juventus. L’attaccante francese sta letteralmente trascinando i suoi nuovi compagni con i suoi 5 gol in 3 partite. Kolo Muani, al termine della sfida contro il Como, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dove ha manifestato tutta la sua gioia: “È un sogno per me. Sono molto felice di essere qui e di quest'inizio, sono molto felice di essere alla Juve. Per me è veramente importante giocare sempre per vincere. Siamo molto felici di esserci riusciti stasera contro il Como, adesso testa alla prossima”. La Juventus sa di aver trovato un giocatore davvero importante in Kolo Muani. Infatti, Giuntoli è già al lavoro per provare ad acquistare a titolo definitivo l’attaccante francese. Il football director bianconero ha intenzione di incontrarsi a breve con il Psg per trattare il trasferimento di Kolo Muani.

Esordio non troppo convincente per Lloyd Kelly.

Nella partita contro il Como ha esordito anche l’ultimo acquisto della Juventus Lloyd Kelly. Il difensore inglese è subentrato al 46’ al posto di Savona ed è sembrato un po’ spaesato. Kelly prima della partita contro il Como aveva svolto soltanto due allenamenti con la Juventus ed è lecito immaginarsi alcune difficoltà per un ragazzo non abituato a giocare in Serie A e soprattutto con le pressioni di essere alla Juventus. Thiago Motta, in conferenza stampa, ha parlato così della prestazione del suo nuovo giocatore: "Molto bene, ieri (giovedì ndr) ha cantato bene quando il gruppo lo ha accolto. È un ragazzo timido, ma che è entrato bene nel gruppo. Si vede che sta bene, può giocare in vari ruoli. L'ho visto con grande sicurezza in campo. Ha giocato bene e sono contento di lui".