La Juventus si muove per Hojlund. Le due alternative portano di nuovo all'Atalanta

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul prossimo mercato estivo per la Juventus. E in particolare sui possibili rinforzi per l'attacco che Giuntoli sta tenendo sott'occhio. Tutti, un po' come Koopmeiners, legati in un modo o nell'altro all'Atalanta.

Il nome più caldo secondo il quotidiano torinese è quello di Rasmus Hojlund, attaccante danese ormai finito in fondo alle gerarchie del Manchester United e sorpassato in tal senso anche da Zirkzee. Sarebbe la cessione necessaria per aprire le porte a Gyokeres: la Juventus ha già preso i primi contatti, ma va registrato anche l'interesse del Napoli, che avrebbe dalla sua una carta decisiva per portarsi avanti, ovverosia Victor Osimhen, che potrebbe interessare ai Red Devils. E la Juventus ha due alternative a Hojlund, entrambe attualmente in forza all'Atalanta: uno è Ademola Lookman, l'altro Mateo Retegui.

La classifica aggiornata di Serie A

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)

2. Inter 74 (35)

3. Atalanta 68 (35)

4. Juventus 63 (35)

5. Roma 63 (35)

6. Lazio 63 (35)

7. Bologna 62 (35)

8. Fiorentina 59 (35)

9. Milan 57 (35)

10. Como 45 (35)

11. Torino 44 (35)

12. Udinese 44 (35)

13. Genoa 39 (35)

14. Cagliari 33 (35)

15. Hellas Verona 32 (35)

16. Parma 32 (35)

17. Lecce 27 (35)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (35)

20. Monza 15 (35)