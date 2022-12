La Juventus sogna Isco a gennaio. Allegri lo stima da tempo, ma prima serve una cessione

La Juventus è attentissima alla situazione legata a Isco in vista di gennaio, secondo SportMediaset. L’emittente spiega come lo spagnolo ex Real Madrid, da poco svincolatosi dal Siviglia, sia da sempre particolarmente apprezzato da Massimiliano Allegri che negli anni scorsi lo aveva seguito a lungo anche per portarlo all’Inter quando dopo il primo anno di Conte sembrava dovesse essere lui il nuovo inquilino della Pinetina.

Un retroscena del passato che però testimonia il gradimento di Allegri per Isco, per questo a gennaio il giocatore sarà un obiettivo della Juventus. Per poter provare a convincerlo, però, servirà una cessione di peso a centrocampo ed in tal senso, come vi abbiamo raccontato in queste ore, il nome giusto potrebbe essere quello di Weston McKennie.