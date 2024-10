La Juventus sta soffrendo l'assenza di Bremer. Senza di lui la difesa è crollata: il dato

Altro pareggio per la Juventus, e sono 6 in 10 partite di campionato. A generare preoccupazione in Thiago Motta però, in questo momento, forse più che la pareggite della sua squadra è la leggerezza nella fase difensiva. Per ridurre e semplificare ulteriormente il tutto, la Juve sembra patire l'assenza di Bremer.

A parlare chiaro e spiegare meglio il tutto, arrivano come spesso capita in supporto i numeri. I dati sono inconfutabili, al momento: nelle prime 7 partite giocate con il difensore brasiliano in campo, la Juventus ha subito appena una rete, quella del PSV nella vittoria per 3-1 in Champions League. 0 reti incassate nelle prime 6 sfide di campionato. Solo in Serie A, per rendere l'idea, senza Bremer la Juventus ha poi subito 7 gol in 4 partite. E in Champions League, la Signora è stata bucata 3 volte in 2 incontri, comprendendo anche la porzione di gara di Lipsia post-infortunio del centrale ex Toro.

Senza dubbio sarebbe poco giusto ridurre tutto solo a questo, spiegare le mancate vittorie recenti della Juventus solo con l'assenza di Bremer. Ma sulla fase difensiva questa mancanza sembra aver cambiato totalmente volto alla squadra. E, sarà forse un caso, in quattro sfide di campionato disputate senza il leader della sua retroguardia, la Juve di Motta ha ottenuto una sola vittoria (l'1-0 sulla Lazio, con autogol di Gila e superiorità numerica di 70 minuti).