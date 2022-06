La Juventus sul giovane Garnacho del Manchester United, ma gli inglesi lavorano al rinnovo

Dopo aver messo in mostra ottimi numeri con lo Youth Team, Alejandro Garnacho ha debuttato in Premier League con la maglia del Manchester United e ha attirato su di sé l'interesse di diverse squadre. Attaccante classe 2004, Garnacho sarebbe finito nel mirino della Juventus - come riporta il media manchestereveningnews - specificando però che lo stesso Manchester United sarebbe al lavoro per rinnovare il contratto del 17enne, finito nel giro della nazionale del CT argentino Lionel Scaloni. Gli inglesi sarebbero fiduciosi, ma l'interesse della Juventus potrebbe cambiare i piani.