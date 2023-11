La Juventus verso il Monza: Locatelli pronto a tornare dal 1', Danilo può avere minuti

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortuni di casa Juventus con prospettiva sulla sfida di venerdì sera contro il Monza. Per l'occasione, salvo sorprese, Massimiliano Allegri dovrebbe riproporre Manuel Locatelli dal primo minuto, dopo il rodaggio contro l'Inter. Il centrocampista si è allenato anche ieri in gruppo e dolore permettendo riprenderà il proprio posto in mezzo al campo.

Discorso diverso per capitan Danilo: il brasiliano sta meglio e contro il Monza probabilmente ritroverà minuti anche in vista del successivo match contro il Napoli. Da capire se Allegri se la sentirà di rischiarlo dal 1' o se lo manderà in campo nella ripresa. Ancora assente, invece, Timothy Weah.