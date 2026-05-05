La Juventus vuole Stiller, pressing e gioco d'anticipo: sarà osservato nel weekend

C'è spazio anche per Angelo Stiller nei pensieri della Juventus verso il prossimo calciomercato estivo, nel corso del quale la dirigenza bianconera sarà chiamata ad esaudire i desiderata del suo allenatore Spalletti, se non tutti almeno in parte.

Il problema, evidenziato dall'edizione di oggi di Tuttosport, è che sul centrocampista dello Stoccarda c'è una folta concorrenza. In partenza c'è il Real Madrid, che può vantare uno sponsor eccellente, un vero e proprio mentore come Toni Kroos, che già lo ha indicato pubblicamente come proprio erede e il quale avrebbe consigliato di persona al connazionale di trasferirsi nel club della capitale spagnola.

Sembrano in alto mare, invece, le rivali inglesi per Stiller: il Chelsea non ha ancora deciso chi sarà il nuovo allenatore e questa fase d'impasse pone un freno, il Manchester United è sì interessato ma gioca su più tavoli e coltiva anche altri obiettivi, tra i quali anche Ederson dell'Atalanta. Stiller ha una clausola di risoluzione da 36,5 milioni di euro, che lo Stoccarda può disattivare pagandone 2 al proprio calciatore, che però nel frattempo viene raccontato come intrigato a proposito della possibilità di tentare un'avventura all'estero.

E dalle parole ai fatti, nel fine settimana è atteso a visionarlo un osservatore della Juventus, per la partita tra il suo Borussia Dortmund e il Bayer Leverkusen. Con il Mondiale che rischia di farne lievitare valutazione e costi, giocare d'anticipo può salvare la pelle.