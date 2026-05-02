Juventus, allarme clausola per Stiller: il club bianconero prova a giocare d'anticipo

La Juventus continua a lavorare su due fronti. Il mercato non è ancora iniziato ma certamente dalle parti della Continassa c'è la volontà di allestire una rosa di assoluto valore da affidare da luglio prossimo a mister Luciano Spalletti. La qualificazione in Champions League è ancora da conquistare ma resta fiducia in casa bianconera. E i nomi per quanto riguarda la casella "acquisti" restano sempre gli stessi. Il primo nella lista di Comolli e Ottolini è il giocatore dello Stoccarda Angelo Stiller.

Il centrocampista però è un pezzo pregiato della formazione biancorossa e soprattutto tutto ruota attorno al prezzo. Il giocatore è legato alla società di appartenenza da una clausola da 36,5 milioni di euro valevole solo per un trasferimento all'estero. La volontà dello Stoccarda, vedendo comunque l'alta concorrenza che c'è, è di rimuoverla scatenando un'asta fra le big europee. Un'asta che però andrebbe a danneggiare la Juve che vedrebbe il Real Madrid l'insidia maggiore. Le Merengues infatti sarebbero anche pronte ad offrire 50 milioni di euro.

Secondo quanto riporta l'edizione online di Tuttosport, la dirigenza vorrebbe provare a giocare d'anticipo cercando di convincere il giocatore a vestire la maglia bianconera per la prossima stagione facendo quindi leva sull'eventuale voglia di arrivare nel campionato italiano.