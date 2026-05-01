Juventus, fissate le date: presto un incontro con gli agenti di Stiller ma c'è l'incognita clausola

La Juventus fissa le date per due colpi di mercato. I bianconeri di Luciano Spalletti sono in lotta per un posto nella prossima Champions League ma la corsa non sarà certamente facile. In questo finale di campionato Roma e Como daranno filo da torcere a Yildiz e compagni che però vogliono a tutti i costi conquistare un quarto posto che rappresenterebbe concludere una rincorsa iniziata proprio con il tecnico toscano. Poi sarà la volta del futuro. Dalle parti della Continassa infatti si sta impostando anche la prossima stagione con colpi importanti da mettere a segno.

Non è un mistero infatti che la Juve sia in corsa per Bernardo Silva. Il portoghese resta uno degli osservati numero uno per aumentare la qualità della rosa. Al termine della stagione si libererà dal contratto con il Manchester City e l'obiettivo di Comolli e Ottolini è quello di raggiungere l'accordo con il giocatore per piazzare un colpo da novanta per la prossima estate.

L'esterno lusitano però non è l'unico profilo seguito. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, sulla lista (come profilo complementare al portoghese) c'è anche Angelo Stiller dello Stoccarda. Il giocatore è legato da una clausola da 36,5 milioni di euro, valevole solo per l'estero, che potrebbe essere tolta qualora il club tedesco versasse nelle casse del giocatore la cifra di due milioni. In questo caso potrebbe scatenarsi un'asta fra i diversi club che sarebbero interessati al calciatore. Nei prossimi giorni è previsto comunque un incontro con gli agenti del calciatore.