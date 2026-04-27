TMW Juventus, incontro conoscitivo per Stiller. Ha una clausola risolutoria da 36 milioni

La Juventus ha già incontrato, nei giorni scorsi, gli agenti di Angelo Stiller, centrocampista di proprietà dello Stoccarda. I bianconeri hanno chiesto informazioni perché in quel ruolo Luciano Spalletti ha intenzione di fare un investimento - probabilmente sacrificando Koopmeiners - ancora più che in porta oppure in difesa. Discorsi rimandati per alla fine della stagione.

Nel 2025 Stiller era stato pubblicizzato anche al Real Madrid direttamente da Toni Kroos, giocatore simile a lui per certi versi e che ne condivide gli agenti, cioè Volker Struth e Sascha Breeze. Xabi Alonso però lo aveva bocciato perché preferiva un profilo differente, così è rimasto allo Stoccarda dove ha una clausola risolutoria da 36 milioni di euro, a fronte di una valutazione da circa 50.

Nei giorni scorsi lo stesso Stiller aveva parlato dei tanti rumors che si sono moltiplicati. "Quando sei più sotto i riflettori, più cose possono colpirti e influenzarti. All'inizio della mia carriera, mi influenzavano di più. Ora ho imparato che non dovrebbe importarmi più di tanto".

"Ciò che conta è quello che pensa il club, quello che pensa l'allenatore e quello che pensano i miei compagni di squadra. Questa è l'unica cosa che conta per me ora. A causa dei social media, Instagram, Twitter e tutto il resto, chiunque può farsi un'opinione e dire quello che pensa. Chiunque può comportarsi da guerriero del web, ma non bisogna dargli retta. Personalmente non mi tocca".