La Lazio batte la Samp con una magia di Luis Alberto e torna in zona Champions: 1-0 all'Olimpico

La Lazio allunga la striscia positiva a quattro partite e supera in classifica i cugini della Roma grazie all'1-0 contro la Sampdoria nel monday night del 24° turno di Serie A. A decidere la sfida è stato un autentico golazo di Luis Alberto a dieci minuti dalla fine.

La Lazio gioca, la Samp ci prova in contropiede

Parte subito forte la squadra di mister Sarri, che prende in mano il pallino del gioco e cerca di imbucare la Samp in profondità. Al 21' Immobile ha una ghiotta occasione a tu per tu con Audero, ma da zero metri spedisce clamorosamente sul fondo. La truppa di Stankovic risponde con carattere e occupa bene gli spazi, non rinunciando comunque al contropiede. Come al 29', quando Gabbiadini riceve palla sul filo del fuorigioco e allarga immediatamente a destra nella zona di Cuisance, che da ottima posizione calcia col mancino trovando la deviazione in corner da parte di Marusic.

Tripla occasione biancoceleste

La Lazio preme sull'acceleratore e ha una doppia, anzi tripla occasione per passare in vantaggio fra il 39' e il 41': prima Pedro conclude col mancino mandando il pallone di un soffio a lato, poi lo stesso spagnolo prende il palo da posizione defilata e vede in seguito Immobile calciare sul fondo a porta praticamente sguarnita. Un grosso spavento per la Samp, un grosso rammarico per i biancocelesti e all'intervallo il parziale è quindi ancora a reti inviolate.

Gabbiadini risveglia la Samp

Il copione della ripresa sembra inizialmente cambiare perché la Samp di Stankovic dà l'impressione di rientrare in campo con la voglia di provare a fare uno sgambetto ai suoi ex tifosi. È Gabbiadini a guidare la riscossa blucerchiata, al 52' sfruttando un errore di Marusic per calciare davanti a Provedel (conclusione bloccata dal portiere biancoceleste) e un minuto più tardi con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Loris (palla sull'esterno della rete).

Luis Alberto la decide con una magia

Sfumati i pericoli, la Lazio cambia due uomini (dentro Zaccagni e Vecino al posto di Pedro e Cataldi) e riconquista nettamente il predominio territoriale. Immobile non è in serata e lo dimostra sparando ancora alto un invito di Marusic al 60'; lo stesso Marusic al 68' calcia troppo centrale senza riuscire a scartare il pacco regalo offertogli da Milinkovic-Savic. È un vero monologo biancoceleste e, dopo un gran tentativo dalla distanza di Felipe Anderson al 74', ci pensa il Mago Luis Alberto a decidere la partita con una pregevole magia che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali a dieci minuti dalla fine. Un gol che vale tre punti e anche il quarto posto in graduatoria.

