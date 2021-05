La Lazio ci prova ma il Torino resiste: poche occasioni all'Olimpico e 0-0 all'intervallo

vedi letture

Squadre negli spogliatoi all'Olimpico con Lazio e Torino ferme sullo 0-0. Padroni di casa subito in avanti e dopo appena cinque minuti, Radu dalla sinistra pennella un cross che scavalca Bremer e trova la testa di Muriqi che non inquadra lo specchio della porta. 180 secondi più tardi, Muriqi viene pescato alle spalle della difesa granata da un lancio col contagiri di Luis Alberto ma sulla sua conclusione Sirigu salva con la mano di richiamo. Tutto fermo però per una posizione irregolare dell’attaccante della Lazio. I biancocelesti fanno girare bene il pallone con il Toro che attende nella propria metà campo abbassando i due esterni sulla linea dei difensori. Al quarto d’ora ci prova dalla distanza Lucas Leiva ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa.

Poche occasioni - Al minuto numero 25 Marusic pesca ancora oltre la linea della retroguardia Muriqi che dal lato destro dell’area di rigore calcia al volo ma spedisce in curva. Un minuto più tardi è il Toro che avanza con un cross dalla sinistra di Ansaldi, Strakosha smanaccia male servendo Sanabria che però viene chiuso dallo stesso portiere della Lazio, da Radu e Fares. Al 34’ Marusic si fa vedere sulla destra; l’esterno della formazione di Inzaghi va al cross per la testa di Immobile che non riesce a dare forza al suo colpo di testa, blocca Sirigu. Al 37’ pericolosa la Lazio con un colpo di testa di Radu sugli sviluppi di un corner ma Izzo allontana. Al 42’ bella giocata di Immobile in area. L’attaccante della Nazionale italiana si volta e prova la conclusione murata dall’ottimo intervento di Nkoulou. Nel recupero arriva il vantaggio della Lazio con Immobile che spinge Nkoulou battendo Sirigu. Fabbri vede tutto e non convalida la rete.

SEGUI IL LIVE TMW DEL MATCH!