La Lazio e il passaggio del turno: ecco quanto può incassare. Rinnovo Sarri: la condizione

La Lazio questa sera in terra francese andrà alla ricerca di una vittoria molto importante in chiave qualificazione. Seconda nel gruppo E con 4 punti in tre gare, la squadra di Sarri affronterà l'Olympique Marsiglia, terzo con 3 punti. Una qualificazione - scrive il quotidiano 'Il Messaggero' - importante anche in chiave economica: superare il turno dai primi permetterebbe alla Lazio di incassare 2.3 milioni di euro, mentre l'accesso al turno successivo tramite secondo posto 1.5 milioni di euro, oltre a un turno in più.

Intanto ieri Sarri ha confermato che durante la sosta potrebbero esserci novità per il rinnovo del suo contratto. Però il tecnico per firmare il prolungamento chiederà garanzie anche in chiave mercato: vuole rinforzi utili per il suo gioco.