La Lazio e un difensore da acquistare: Todibo più di Sokratis, ma occhio alle sorprese

Giovedì era stato più diretto Simone Inzaghi, ieri invece ha quasi glissato sull'argomento mercato. Si è limitato a dire che "con la società se ne sta parlando, per trovare un giocatore adatto". Il succo, però, non cambia: la Lazio è alla ricerca di un difensore centrale per sopperire all'assenza di Luiz Felipe, che rimarrà fuori almeno per due mesi e mezzo. Valutazioni a Formello, è in corso la caccia al profilo giusto. Tre gli elementi da considerare: le caratteristiche tecnico-tattiche (serve uno che sappia fare il braccetto destro di una difesa a 3), l'indice di liquidità che il club deve rispettare e l'età del giocatore, fondamentale nell'ottica della lista per la Serie A. Un over 22 richiederebbe il taglio di Luiz Felipe, mentre un under non avrebbe problemi di inserimento: può essere coinvolto in Serie A senza sacrificare il classe '97 brasiliano, che così una volta recuperato potrà tornare a dare il suo contributo.

Il profilo di Todibo soddisfa almeno due dei tre parametri. In primis l'età: è un classe '99 e non sarà un problema. E poi può essere preso in prestito, il che permetterebbe alla Lazio di non uscire dai paletti finanziari imposti dalla FIGC. Il francese, di proprietà del Barcellona, da ottobre è in prestito al Benfica, dove non si è mai ambientato (ha collezionato solo 2 presenze). Per questo vorrebbe cambiare aria, lui che nel 2019, quando era stato acquistato dai blaugrana, era considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Vuole ritrovarsi, Todibo, che avrebbe già dato il proprio ok al trasferimento a Roma. Ora la Lazio deve trovare l'accordo con il Barcellona. Da capire se a livello tattico sia idoneo per giocare come terzo di destra, perché nella sua carriera ha sempre giocato in una linea a 4.

Oltre a quelle segrete, ci sono altre piste venute alla luce. Rimane calda quella che porta a Sokratis Papastathopoulos, appena svincolatosi dall'Arsenal. Il 32enne greco a Inzaghi piace perché ha giocato già a tre, conosce il campionato italiano (è stato al Genoa e al Milan) e ha un grande bagaglio d'esperienza internazionale, che potrebbe dei benefici a tutto lo spogliatoio. Al tempo stesso però il suo acquisto richiederebbe il sacrificio di Luiz Felipe (a livello logico) oppure di un altro calciatore che occupa un posto over 22. Inoltre, dopo i contatti diretti di giovedì, la candidatura si è affievolita perché Sokratis vorrebbe un contratto a 1,6 milioni annui fino al 2023. E la Lazio, impegnata in un'opera di ringiovanimento, preferirebbe evitare. Defilati poi i nomi di Rugani della Juventus (è in prestito al Rennes) e Mustafi (dell'Arsenal), entrambi in scadenza a giugno.