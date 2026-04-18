La Lazio ha un nuovo main sponsor: Polymarket. Accordo da oltre 22 milioni di dollari

La Lazio annuncia Polymarket come suo nuovo main sponsor attraverso i propri canali ufficiali. Di seguito il comunicato della società biancoceleste:

"La S.S. Lazio è lieta di annunciare una nuova partnership pluriennale con Polymarket azienda statunitense, che diventa Main Sponsor del Club, nonché Official Fan Intelligence & Digital Insight Partner. L'accordo, di rilevanza internazionale, inserisce la S.S. Lazio all'interno di un selezionato gruppo di club europei scelti da Polymarket per sviluppare nuove forme di interazione tra sport, dati e tecnologia. In questo contesto, la Lazio sarà il primo club di Serie A a rappresentare il brand. La collaborazione nasce con l'obiettivo di esplorare modelli innovativi di coinvolgimento dei tifosi e di rafforzare il posizionamento globale del Club, attraverso iniziative capaci di integrare analisi, previsione e contenuti dıgitalı avanzati".

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato così questa nuova collaborazione: "Polymarket è un partner che interpreta il futuro, capace di leggere e analizzare i fenomeni con strumenti innovativi. Questo accordo rafforza il percorso di sviluppo internazionale della Lazio e conferma la volontà del Club di posizionarsi come una realtà sempre più moderna, aperta e competitiva nei nuovi scenari dello sport globale".

Matthew Modabber, CMO di Polymarket, ha invece dichiarato: "La Lazio rappresenta una realtà storica con una visione proiettata al futuro. Siamo orgogliosi di collaborare con un club che condivide il nostro approccio all'innovazione e alla valorizzazione dei dati, con l'obiettivo di costruire insieme nuove esperienze e nuovi modelli nel mondo dello sport".

La nota della Lazio si conclude così: "L'accordo avrà efficacia immediata e, oltre alla parte finale della stagione sportiva in corso, coprirà le stagioni 2026/2027 e 2027/2028, con opzione per la stagione 2028/2029. Il valore complessivo dell'intesa supera i 22 milioni di dollari, a cui si aggiungono bonus legati a performance e attivazioni. Si tratta di un ulteriore passo nel percorso di crescita internazionale della S.S. Lazio e nella costruzione di un modello sportivo sempre più orientato all'innovazione. Il logo Polymarket farà il proprio esordio sulle maglie della Prima Squadra in occasione della gara Napoli - Lazio in programma questa sera".