La Lazio soffre, ma strappa tre punti all’Udinese: finisce 1-0, ci pensa Marusic

Sofferenza sì, ma soltanto nel secondo tempo. La Lazio di Simone Inzaghi strappa tre punti in casa dell’Udinese grazie al gol siglato da Marusic al 37’ del primo tempo. I bianconeri ci hanno provato nella ripresa, ma la squadra di Gotti non è riuscita a recuperare il punteggio: ko numero 11 per i friulani, ma la sconfitta sicuramente non pesa dal punto di vista della classifica. La Lazio torna al successo dopo due stop consecutivi (Juventus e Bologna, ndr): settimo posto in classifica a quota 49, tutto è ancora aperto per la lotta al quarto posto.

LE SCELTE DEI DUE TECNICI - Inzaghi manda in campo il solito 3-5-2 con Immobile supportato da Muriqi. Correa, almeno inizialmente, parte dalla panchina. A centrocampo non si fanno scelte particolari: Luis Alberto e Milinkovic-Savic a supporto di Lucas Leiva. L’Udinese non cambia e schiera un modulo identico, con Llorente supportato da Pereyra. De Paul, come al solito, è libero di muoversi in mezzo al campo.

LAZIO PERICOLOSA - La squadra di Inzaghi prova subito a gestire il possesso della sfera, con l’Udinese tutta chiusa nella propria metà campo. La prima occasione però è dei bianconeri: Makengo ci prova in ripartenza, ma il centrocampista non inquadra lo specchio della porta. All’11’ Immobile si scontra con Musso: la Lazio chiede il rigore, il direttore di gara però lascia correre. In un paio di occasioni la squadra di Inzaghi prova la conclusione dalla distanza, il muro bianconero si chiude e non concede occasioni.

MARUSIC SBLOCCA IL MATCH - La Lazio però aumenta il ritmo e al 37’ trova il gol del vantaggio grazie a Marusic: velo di Luis Alberto, il numero 77 controlla tutto solo in area e calcia dopo essersi sistemato il pallone. Musso prova l'intervento, ma non può farci nulla. L’Udinese prova ad abbozzare una reazione e nel finale di tempo va vicino al gol del pari con Stryger Larsen: Reina cancella l’occasione all’esterno danese con una grandissima uscita.

PADRONI DI CASA PERICOLOSI - La ripresa inizia con un copione completamente diverso. L’Udinese prova subito ad alzare il ritmo, al 49’ De Paul si libera nello stretto e calcia dalla distanza: palla che prende una strana traiettoria, ma la conclusione si infrange sul palo. La squadra di Gotti alza il proprio baricentro ed inizia a creare pericoli costanti agli ospiti. Nei primi 15’ del secondo tempo gli uomini di Inzaghi soffrono parecchio, ma Acerbi e compagni riescono comunque a chiudere tutta la linea difensiva.

TANTE OCCASIONI, MA VINCE LA LAZIO - L’Udinese costruisce palle gol con il solito De Paul: al 63’ Patric concede spazio a Nestorovski, ma il macedone da due passi non trova la deviazione vincente. Subito dopo Immobile prova a lanciarsi nello spazio e si presenta solo davanti alla porta: il numero 17 al 68’ perdona i friulani colpendo prima Musso e poi la base del palo. I padroni di casa non riescono a trovare varchi, al 78’ Nuytinck tenta il colpo di testa senza però trovare lo specchio. All’88’ Musacchio - appena entrato in campo - rischia di regalare un calcio di rigore all’Udinese: Maresca assegna un calcio di punizione dal limite, il fallo viene commesso qualche centimetro prima. Sugli sviluppi del piazzato Okaka prova ad avvitarsi, pallone che sorvola la traversa. Finale nervoso, ma i biancazzurri tengono: finisce 1-0, decisiva la rete di Marusic.

TABELLINO

UDINESE - LAZIO 0-1

Marcatore: 37' Marusic (L)

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao (75' Forestieri), Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo (46' Nestorovski) , Larsen; Pereyra; Llorente (62' Okaka). A disp.: Scuffet, Gasparini, Samir, De Maio, Zeegelaar, Ouwejan, Arslan, Braaf, Micin. All.: Luca Gotti

Lazio (3-5-2): Reina; Patric (86' Musacchio), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (68' Akpa Akpro), Luis Alberto (74' Pereira), Marusic; Muriqi (66' Escalante), Immobile (74' Correa). A disp.: Strakosha, Alia, Hoedt, Parolo, Cataldi, Lulic. All.: Simone Inzaghi

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli).

Ammoniti: Molina (U) Patric, Musacchio, Pereira (L).