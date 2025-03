La Lazio sogna Echeverri. L'argentino del Manchester City avvistato vicino Formello

C'è già un nome caldo per il mercato estivo della Lazio, che arriva dall'Argentina e porta al profilo di uno dei talenti più brillanti sfornati dal paese sudamericano nel corso degli ultimi anni. Si tratta di Claudio Echeverri (19 anni), centrocampista offensivo classe 2006 che dallo scorso mercato di gennaio è un nuovo giocatore del Manchester City.

Come si legge all'interno dell'edizione online del Corriere della Sera di Roma, Echeverri è stato avvistato in un ristorante molto vicino al centro sportivo di Formello e questo potrebbe confermare l'interesse della Lazio per il giovane talento. Classe 2006, trequartista e all'occorrenza ala d'attacco, con la maglia dei Millionarios ha messo a segno 2 gol e 4 assist in 24 presenze.

Un mesetto fa lo stesso Echeverri si è così presentato al mondo Manchester City: "Non posso dirvi quanto sono emozionato di essere qui a Manchester e di poter finalmente definirmi un giocatore del Manchester City. Il calcio è la mia vita e il mio sogno era giocare per una delle migliori squadre d'Europa. Oggi sono più vicino a quel sogno. Il Manchester City è una delle migliori squadre al mondo. Non solo vince trofei, ma gioca anche magnificamente. È un esempio per tutti: mostra alla gente come giocare a calcio nel modo migliore. Far parte di questa squadra è qualcosa che mi entusiasma davvero".