La moglie di Lulic conferma l'addio dalla Lazio: domenica l'ultima partita 3544 giorni dopo l'esordio

Domenica contro il Sassuolo Senad Lulic giocherà la sua ultima partita con la Lazio, 3544 giorni dopo l'esordio a San Siro contro il Milan. Nove anni e otto mesi dopo, il bosniaco si toglierà l'aquila biancoceleste dal petto. È in scadenza il 30 giugno e non prolungherà il proprio accordo. Lo si sapeva da tempo, ma è arrivata una conferma direttamente dalla moglie, che su Instagram ieri ha risposto così a un tifoso: "Non c’è niente da rinnovare quando non hai una proposta di rinnovo". Salvo clamorosi ribaltoni, Lulic tornerà in Svizzera, dove la sua carriera ha preso il via.

L'addio di Lulic segna la fine del primo (e chissà se unico e ultimo) ciclo di Simone Inzaghi. E si inserisce nella più ampia opera di ringiovanimento della rosa biancoceleste, la più vecchia di questo campionato con un'età media di 29 anni. Lulic, 35 anni, saluterà, così come potrebbe fare lo stesso il 36enne Parolo, anche lui in scadenza: il centrocampista, se non dovesse continuare, potrebbe anche rimanere in società o nello staff di Inzaghi. L'altro senatore dello spogliatoio in scadenza è Radu, 34 anni, fresco di aver raggiunto il primato di presenze nella storia della Lazio (411): lui rimarrà ancora un'altra stagione, forse con opzione per la seconda. Lulic invece svuoterà il suo armadietto, dopo 370 partite (371 saranno lunedì) e 4 trofei. Uno, su tutti. La Coppa Italia vinta nel 2013 contro la Roma grazie a un suo gol, al famoso minuto 71'. L'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto, nel giorno giusto. Per segnare una data indelebile nella storia della città, che domenica saluterà Lulic 3544 giorni dopo la notte di San Siro.