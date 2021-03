La mossa di Pirlo fa subito effetto: Bernardeschi crossa, Morata la sblocca. 1-0 sullo Spezia

La prima mossa di Andrea Pirlo dà subito i suoi frutti: la Juventus passa in vantaggio sullo Spezia con Alvaro Morata, appena entrato al posto di McKennie. Servito da Federico Bernardeschi, a sua volta subentrato a Frabotta: il carrarese arriva sul fondo e crossa per lo spagnolo. Tutto facile per Morata, lungo check da parte del VAR per valutare la posizione del numero 33 bianconero sul lancio della difesa. Infine, gol convalidato. E la Juve sblocca la gara con Morata.