La moviola di Casarin: "Mani Rabiot è rigore. Inter? Quello di Faraoni è gol, errori inspiegabili"

L'ex arbitro Paolo Casarin, tramite il Corriere della Sera, analizza le questioni arbitrali più rilevanti della giornata di ieri: "Massa e Giacomelli, arbitri di Fiorentina-Juventus, si sono ben comportati tecnicamente e disciplinarmente. In particolare il rigore concesso alla Fiorentina, per tocco di braccio di Rabiot, è stato controllato anche alla Var e quindi concesso giustamente. Meno tensione in campo a San Siro tra Inter e Verona. Dopo il gol di Darmian è stato annullato ingiustamente al Verona un gol di Faraoni frutto, in realtà, di un errore di Handanovic. In assenza di proteste Abisso ha annullato il gol e Nasca al Var non ha provveduto alla dovuta correzione. Errori inspiegabili".