La moviola di Cesari su Man City-PSG: "Kuipers non mi ha convinto, cartellini tardivi"

Graziano Cesari, dagli studi Mediaset, ha commentato la prestazione dell’arbitro Kuipers in Manchester City-PSG: “A Kuipers do 5,5, non mi ha convinto dal punto di vista disciplinare. Il carisma non basta, a volte i cartellini vanno tirati fuori prima. Il rigore in apertura? Lui vede il fallo di mano, ma ha ragione Zinchenko. Riguardando al monitor ci mette un secondo a togliere il rigore. Lui però non mi ha convinto perché fin da subito ci sono scontri e scintille, nel primo tempo c’è di tutto. Florenzi, Foden, Neymar, Bernardo Silva, Herrera… Questo nervosismo porta poi al rosso di Di Maria, un rosso meritato per il calcio a Fernandinho”.