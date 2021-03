La parata su Messi nel 2010? Julio Cesar: "Ne parlo anche con tifosi di Milan e Juventus"

Nel suo intervento nel giorno del suo ingresso nella Hall of Fame dell'Inter, l'ex portiere nerazzurri, Julio Cesar, è tornato a parlare anche della super parata su Lionel Messi al Camp Nou nella semifinale di ritorno della Champions League 2009/2010: "Anche i tifosi della Juventus, del Milan e di altre squadre mi fermano in aeroporto per parlare di quella parata, è rimasta nella storia. Per il giocatore che ha tirato, per una semifinale di Champions di quel livello, penso fosse destinata a restare nella storia".