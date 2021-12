"La peggior Juve degli ultimi 10 anni". Marca evidenzia la soddisfazione del Villarreal

vedi letture

"La peggior Juve degli ultimi 10 anni" scrive Marca analizzando i bianconeri, in qualità di avversari del Villarreal. "Allegri è tornato per resuscitare una squadra che è sesta in campionato e che ha accusato il colpo dell'addio di CR7". Soddisfazione da parte del club spagnolo per il sorteggio che inizialmente aveva accostato il submarino amarillo al Manchester City: "Al Villarreal piace di più la Juve" titola il quotidiano.