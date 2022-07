La Premier su Leao: il Milan lavora al rinnovo ma valuterà eventuali proposte sopra gli 80 milioni

Le big inglesi hanno iniziato a guardare con interesse alla situazione di Rafael Leao. Lo scrive il Corriere dello Sport che individua soprattutto nel Chelsea (oltre al Manchester City) la squadra maggiormente interessata, come dimostrano i sondaggi in questo senso dei Blues con l'agente del giocatore.

Il Milan da parte sua continua a lavorare all'eventualità del rinnovo in scadenza nel 2024, trattativa intavolata già da mesi ma che a breve riprenderà con maggiore convinzione. Anche perché, in caso di difficoltà, il Milan sarebbe costretto ad ascoltare eventuali offerte in arrivo. Quel che è certo, si legge, è che non saranno prese neanche in considerazione proposte inferiori agli 80/90 milioni di euro.