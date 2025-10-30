La risposta di Dovbyk è arrivata: il gol contro il Parma è un messaggio a Gasperini

Con una girata mancina in grado di sorprendere l'arcigna difesa del Parma, Artem Dovbyk è tornato al gol in Serie A, mettendo al sicuro i tre punti nella sfida vinta dalla Roma contro la squadra di Carlos Cuesta. Una gran bella notizia per Gasperini, che dalle sue punte ha avuto pochino ultimamente, col primo gol di Dybala arrivato solo pochi giorni fa contro il Sassuolo, lo sfortunato Ferguson costretto a uscire dopo pochi minuti e l'ottimo Soulè di inizia stagione che ultimamente sembra aver perso smalto. Ancora molto indietro Bailey, il cui apporto alla gara è strato praticamente pari a zero nella sfida ai ducali.

Esattamente il contrario per Dovbyk, che ha messo a segno una rete difficile e molto importante alla luce del gol finale di Circati. Un bel segnale all'allenatore, che ha un disperato bisogno dei gol degli attaccanti per restare in alto e una risposta alle parole di Gasperini dello scorso giovedì, quando dopo l'inatteso ko

Evidente la soddisfazione dell'ucraino al termine della gara che ha riportato la Lupa in vetta alla classifica in coabitazione con il Napoli: "Sono molto felice di aver fatto contenti i tifosi. L'ultima partita in casa in Europa League è stata un disastro e dovevamo vincere in casa. Non è stato facile il periodo senza gol, ma non ho mai perso la concentrazione. Gasperini mi aiuta e i compagni mi aiutano, io devo continuare ad allenarmi e a fare bene. Il gol? Proviamo spesso queste azioni in allenamento, i difensori in Italia sono sempre difficili da affrontare. Questa volta siamo stati bravi a fare gol".