La rivelazione di Gattuso: "Provai a portare Tonali nel mio Napoli, ma il Milan fu più bravo"

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha raccontato un curioso retroscena di mercato su Sandro Tonali, suo pallino fin dai tempi del Napoli. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa dell'ex allenatore degli azzurri sul centrocampista oggi al Newcastle:

Che rapporto ha con Tonali? Le ha fatto vedere la tazza che ha con la sua foto?

"Se la portava a Coverciano mi preoccupavo... Conosco la storia, quando andò al Milan mi chiamò per chiedermi se poteva prendere la mia numero 8, una chiamata che mi sorprese. Io ero al Napoli, provai a portarlo da me ma il Milan fu più bravo. Negli anni il rapporto tra noi è proseguito, c'è stata sempre stima reciproca. Sandro è un giocatore completo, io sapevo fare solo una cosa mentre lui sa fare più cose".

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