La rivincita del bistrattato centrocampo della Juve: da Arthur a Rabiot, tutti in crescita

vedi letture

La difesa conta. Quella della Juventus non prende gol da tre partite di fila in campionato e col ritorno di Giorgio Chiellini sembra aver svoltato. Ma è l’unico reparto ad aver fatto progressi: nei bianconeri che tornano a buon diritto in corsa per lo scudetto, seppur con un discreto ritardo dal Milan, anche il centrocampo si prende una piccola rivincita. Almeno per ora.

Il reparto più criticato. E le ultime buone uscite non bastano certo a cambiare il giudizio. Si è scritto più volte: negli anni la Vecchia Signora è passata da una cerniera formidabile (Pogba-Pirlo-Marchisio-Vidal) a una mediana sempre meno convincente. Di anno in anno: l’approdo finale, ceduto Pjanic e silurato Khedira, probabilmente gli ultimi due grandi centrocampisti visti di recente a Torino in bianconero, sembrava raggiunto. Così, le difficoltà della Juve si sono spiegate anche e soprattutto con quelle del proprio reparto centrale, progressivamente svilito nel corso degli anni. I principali colpi degli ultimi tempi del resto, da De Ligt a Ronaldo, sono arrivati in altri settori del campo.

Tutti in crescita. Anche Adrien Rabiot, il più contestato del pacchetto a disposizione di Andrea Pirlo: con la Roma ha portato a casa un’invidiabile 100 per cento di passaggi riusciti. Arthur è in costante crescita: gioca oltre cento palloni a partita, centra l’obiettivo che Sarri si era prefissato per Pjanic raggiungendolo solo in maniera sporadica. Manca di verve offensiva, ma la sfera tra i suoi piedi è come se fosse in cassaforte. Rodrigo Bentancur alterna alti e bassi, ma viene da alcune prestazioni positive. Paradossalmente, Weston McKennie nelle ultime uscite è apparso in calo, ma per quanto fatto vedere in precedenza resta la rivelazione della stagione e ha convinto persino i più scettici. Una riscoperta: non saranno Pirlo & Co, ma proprio il miglior centrocampista italiano degli ultimi anni li guida sul percorso giusto.