La Roma batte la Fiorentina nel finale, Fonseca: "Grande reazione e ottima gara dopo il Milan"

vedi letture

Vittoria sofferta e anche per questo ancor più importante, per la Roma di Paulo Fonseca contro la Fiorentina. Questo il pensiero a caldo del tecnico portoghese: "Un successo che può ridare serenità? Serenità è difficile da dire, ma è stata importante dopo la sconfitta col Milan, la squadra ha reagito davvero bene. E' importante capire cosa c'è da migliorare quando non si vince e come reagire. La squadra ha fatto una grande partita, ho visto un grande atteggiamento e un ottimo spirito di squadra".

Clicca QUI per l'intervista integrale a Fonseca.