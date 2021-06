La Roma cerca una soluzione per Pau Lopez: sarà proposto in prestito a Barcellona e Granada

Con Rui Patricio che s'avvicina sempre più, la Roma dovrà dismettere Pau Lopez, che in giallorosso non ha convinto. I capitolini sono alla ricerca di un modo per piazzare l'ex Real Betis e, secondo La Gazzetta dello Sport, proverà a proporlo in prestito a Barcellona - dove ricoprirebbe il ruolo di vice - o Granada.