La Roma chiude con un solo difensore, Fonseca: "Grande spirito, Veretout bene da terzino"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, dopo il successo per 2-0 in casa del Braga, ha parlato del problema legato agli infortuni della difesa giallorossa che questa sera ha chiuso col solo Mancini come centrale di ruolo: "E' stata una dimostrazione di spirito della squadra. Abbiamo avuto tanti problemi con i difensori, trovare soluzioni non era facile. Spinazzola e Karsdorp hanno fatto bene, Veretout ha fatto bene da terzino... E' stato difficile, ma i difensori hanno fatto molto bene".