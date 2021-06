La Roma di Mourinho a caccia del portiere: occhi puntati sull'ex United Romero

Sergio Romero, ormai svincolatosi dal Manchester United, piace alla Roma di José Mourinho. I giallorossi stanno cercando un portiere per la prossima stagione e, come riportato dal Mirror, lo Special One potrebbe convincere l'ex Sampdoria a tornare nel nostro campionato. Per il momento non ci sono stati contatti, ma Romero rientra nella lista stilata dal portoghese.