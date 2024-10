La Roma è passata da 8 a 3 esterni in un attimo: Ghisolfi pensa a Lucas Piton e Parisi

La Roma di Ivan Juric ha otto esterni sulla carta, ma tre in pratica. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport infatti, Samuel Dahl e Buba Sangare non sono mai stati utilizzati perché evidentemente ritenuti non ancora pronti e Abdulhamid ha palesato limiti tecnici evidenti, che ha mostrato pure in Nazionale con l'Arabia Saudita, visto che è stato espulso, motivo per cui è già rientrato a Trigoria. Poi ci sono Alexis Saelemaekers e Stephan El Shaarawy, fermi per infortunio. Rimangono dunque solamente Angelino, Nicola Zalewski e Zeki Celik.

La società con Florent Ghisolfi in testa sta monitorando il mercato e ci sono soprattutto due calciatori che piacciono più di altri: uno è Lucas Piton del Vasco da Gama e l'altro è Fabiano Parisi della Fiorentina, due che hanno nella fase offensiva il loro punto di forza. Potrebbero sbarcare nella Capitale già a gennaio o, al massimo, a giugno.

Il primo nome sulla lista è quello del brasiliano con passaporto italiano, calciatore tecnico, a cui piace attaccare lo spazio. Il suo costo si aggira intorno agli 8-10 milioni di euro e può essere un'investimento per il futuro, considerando che ha 24 anni. Deve invece ancora compierli Parisi, che lo farà il prossimo 9 novembre. Alla Fiorentina il suo spazio non è molto, i rapporti tra i due club sono buoni e l'affare potrebbe in questo caso concludersi anche in prestito.