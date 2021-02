La Roma fatica con le big? Fonseca: "Vero, ma abbiamo giocato quasi sempre fuori casa"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni della UEFA per commentare il successo con lo Sporting Braga in Europa League: "Ibanez e Cristante? Ancora non ho parlato con i medici, vedremo se saranno a disposizione per la prossima gara di campionato".

La Roma non vince contro le big?

"È vero che non abbiamo avuto buoni risultati con le grandi ma abbiamo quasi sempre giocato fuori casa. Lavoriamo per essere migliori con le big".

Dzeko e Borja Mayoral insieme?

"La squadra sta giocando bene con questo modulo, anche se ovviamente non sono di mentalità chiusa e possiamo giocare, in determinate situazioni, con due punte. Ma per adesso la squadra sta giocando bene così".