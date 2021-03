La Roma ha la 13esima difesa della Serie A, l'analisi di Fonseca: "Perdiamo troppi palloni"

Difesa della Roma 13esima per gol subiti, Kumbulla e Smalling sono pronti? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro la Fiorentina ha risposto così: "I numeri sono questi. La squadra ha subito più gol di quelli che vogliamo, è la verità. Ma qui dobbiamo capire una cosa, ovvero l'organizzazione della squadra. Quante volte il Milan ha creato situazioni pericolose? La squadra è stata sempre molto equilibrata, non abbiamo permesso alcune situazioni al Milan. Siamo noi a crearci alcuni problemi, perdendo palloni, e lì si il Milan ha creato. Così è stato anche nelle ultime partite, non è un problema di organizzazione, ma di decisioni e di perdita di palloni. Noi vogliamo giocare così, e col Milan il problema non era certo la pressione pressione offensiva dei rivali che non c'era, eppure abbiamo sbagliato. Ma questo non è solo un problema difensivo, ma anche offensivo. Kumbulla sta pronto, domani giocherà. Smalling sarà convocato ma non è nella condizione migliore per giocare 90 minuti".

