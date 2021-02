La Roma ipoteca gli ottavi di Europa League: Dzeko e Mayoral in gol e Braga steso 2-0

BRAGA-ROMA 0-2 (5' Dzeko, 86' Mayoral)

Fondamentale successo della Roma sul campo del Braga nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. 0-2 il risultato finale in favore dei giallorossi che abbattono le resistenze portoghesi grazie alle reti di Edin Dzeko e Borja Mayoral, con la Roma che così ipoteca il passaggio del turno già dopo i primi 90 minuti della sfida.

DZEKO TORNA A SORRIDERE. MA SEMPRE SENZA FASCIA - Ottimo primo tempo da parte della squadra di Fonseca che già dopo 5' trova la via del gol con Edin Dzeko: Diawara va profondo per Spinazzola, cross basso e teso e tap in vincente del bosniaco da pochi passi. Il Braga si affida principalmente alle idee di Gaitan, ma con pochissima incisività. La Roma, dal canto suo, deve risistemarsi difensivamente visto l'infortunio di Cristante dopo 7'. Con Smalling e Kumbulla infortunati e Fazio-Juan Jesus fuori lista, la linea a tre diventa Mancini-Ibanez-Spinazzola. E la fascia da capitano, fino a quel momento al braccio proprio di Cristante, passa a Mancini.

FUORI ANCHE IBANEZ. MA IL BRAGA RESTA IN 10 - A inizio ripresa, il Braga chiede un penalty per un intervento sospetto di Ibanez in area giallorossa. Ma l'arbitro Kovacs lascia correre. Nell'occasione però si fa male il difensore ex Atalanta che, costretto al cambio, inguaia ancora di più la difesa della Roma che a quel punto si sistema con Karsdorp e Spinazzola ai lati di Mancini. L'aiuto ai giallorossi arriva però da Esagio che, già ammonito, stende con una gomitata Villar e si becca il rosso.

MKHITARYAN IN FUORIGIOCO, ESORDIO PER EL SHAARAWY - La Roma prova a sfruttare subito la superiorità e trova la rete del 2-0 con Mkhitaryan, ma come successo con Pedro nel primo tempo l'arbitro annulla per offside. Dzeko ha una buona occasione per il raddoppio ma la spreca un secondo prima di lasciare il campo, al suo posto dentro Mayoral. Insieme allo spagnolo, Fonseca concede anche l'esordio a Stephan El Shaarawy, alla prima apparizione dopo il ritorno in giallorosso a gennaio.

LA ROMA LA CHIUDE CON MAYORAL - La Roma con pazienza prova a sfruttare la superiorità numerica e la tattica dà i suoi frutti all'86': El Shaarawy lavora benissimo un pallone per Mkhitaryan, l'armeno lancia profondo Veretout che mette in mezzo un cross che Borja Mayoral deve solo spingere in rete. E' il gol dello 0-2, il gol che mette una seria ipoteca sulla qualificazione in attesa della gara di ritorno all'Olimpico.