La Roma pensa a Mikautadze: pronta un'offerta. Da battere la concorrenza del Monaco

La Roma valuta la possibilità di acquistare Georges Mikautadze, 23enne del Metz che all'Europeo si è fatto conoscere al mondo intero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è lui il calciatore ideale che Florent Ghisolfi e Lina Souloukou stanno cercando per i giallorossi, che al momento si limitano a monitorare la situazione con attenzione. Sarebbe addirittura in arrivo una proposta da recapitare al club proprietario del suo cartellino, che lo valuta 20-25 milioni di euro. Non è escluso che si tenti l'affondo dopo aver capito che arrivare ad altri obiettivi è impossibile.

Il problema per la Roma si chiama Monaco, che è da tempo sulle tracce del giocatore. Pochi giorni fa il direttore sportivo della società del Principato, Carlos Aviña Barrola, ha parlato così: "Stiamo trattando Georges, è un profilo che ci piace molto. Stiamo facendo passi avanti e spero che l’operazione possa svilupparsi nel migliore dei modi. Sono in contatto diretto con il presidente del Metz". Non c'è fretta però, soprattutto ora che potrebbe scatenarsi un'asta sul georgiano.

I numeri del suo Europeo sono da top. Per lui in 347 minuti giocati sono arrivati 3 gol, a fronte di 2,26 di expected goals. L'attaccante ha fornito anche un assist e ha vinto 18 duelli, tra cui uno aereo, e ha completato 7 dribbling e 4 passaggi decisivi. Nella stagione 2023-2024 ha giocato 31 partite, di cui una in Coppa di Olanda, 6 in Eredivisie, 2 in Europa League, tutte con la maglia dell'Ajax, 20 in Ligue 1 e infine 2 nei playout, segnando un totale di 14 gol.