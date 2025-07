"Trequarti di Roma". L'apertura de Il Messaggero è sulla caccia giallorossa ai fantasisti

"Trequarti di Roma" è il titolo scelto oggi da Il Messaggero nella prima pagina sportiva in edicola oggi che si concentra sul club giallorosso e sui trequartisti che Gian Piero Gasperini vorrebbe ai suoi ordini per la prossima stagione: "Mancano sei giorni al raduno, Gasp attende i primi rinforzi. Con Pellegrini e Dybala ko, è caccia a uomini gol dietro Dovbyk. Baldanzi tutto da verificare, non bastano El Shaarawy e Soulé" prosegue il quotidiano capitolino nel suo titolo di apertura.

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza della Roma, che ha come obiettivo anche il ringiovanimento della rosa con giocatori che abbiano però un ingaggio sostenibile e dal costo del cartellino non troppo alto, spiccano il brasiliano Rayan Victor Simplício Rocha del Vasco da Gama (che ha appena festeggiato i 18 anni), di Hákon Arnar Haraldsson, islandese 22enne col vizio del gol e Georges Mikautadze, talentuoso classe 2000 francese naturalizzato georgiano che potrebbe lasciare il Lione nella sessione di mercato estiva. Sono questi i tre nomi che, secondo il giornale romano, sarebbero cerchiati in rosso nella lista degli obiettivi del direttore sportivo Frederic Massara.