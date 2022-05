La Roma prepara l'offerta al Sassuolo per Frattesi: incontro con l'agente in programma

vedi letture

Davide Frattesi come Lorenzo Pellegrini? Perché no, pensano in casa Roma. Secondo Il Messaggero, il club giallorosso tiene ancora il mirino puntato sul centrocampista del Sassuolo, per il quale conserva comunque il 30% sull'eventuale rivendita da parte del Sassuolo. Il quotidiano scrive che presto Tiago Pinto potrebbe presentare un'offerta ai neroverdi e del classe '99 parlerà direttamente col suo agente (lo stesso di Bryan Cristante) nei prossimi giorni.