La Roma riscopre Javier Pastore. Ora l'obiettivo è ridare valore al suo cartellino

Contro il Verona, in casa Roma è stata festeggiata una "prima volta". Ovvero la prima convocazione stagionale di Javier Pastore. Che è rimasto seduto tutto il tempo in panchina, ma già l'aver riassoporato l'emozione del match day è qualcosa di importante. Fermo dalla scorsa stagione, con l'operazione all'anca di agosto che lo ha costretto al lungo stop, nel mercato di gennaio è rimasto a Trigoria e in questa seconda parte di stagione potrebbe rivelarsi carta a sorpresa nel mazzo di Fonseca.

Ritrovare il campo per tracciare nuove strade per il futuro - L'idea della Roma, ora che il Flaco è tornato in gruppo a tutti gli effetti, è quella di trovargli spazio qua e là con la speranza che il suo cartellino possa almeno in parte rivalutarsi. Contratto fino al 2023, l'ingaggio di Pastore pesa sulle casse giallorosse e anche per questo l'addio a fine stagione è più che una possibilità. E la speranza giallorossa è che prestazioni e gol possano portare qualche milione di euro a Trigoria, dovesse concretizzarsi l'addio in estate. Pastore fu pagato circa 25 milioni di euro, oggi per i dati transfermarkt il prezzo del suo cartellino è di 2,5 milioni. Anche alla luce dello scarso minutaggio il rendimento non ha ripagato l'investimento fatto da Monchi, ma magari in questi mesi la situazione può cambiare. Per riscrivere la storia di Pastore con la Roma o, più probabilmente, per aprire strade di mercato fino a questo momento rimaste nascoste.