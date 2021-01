La rosa di attaccanti per la Juventus si restringe. Intanto si scalda il mercato dei giovani

Piano piano, sotto traccia, la Juventus continua a portare avanti le varie trattative imbastite in queste settimane. L’idea della società bianconera era chiara fin dall’inizio di questa finestra di mercato: trovare un attaccante che potesse aggiungere qualcosa sia numericamente che qualitativamente alla rosa di Andrea Pirlo. Una ricerca mica semplice, visti i tempi di austerity generalizzata e le scarse occasioni presentate dal mercato. Ma di idee ai dirigenti juventini ne sono venute parecchie. La prima era Olivier Giroud, ma difficilmente il francese lascerà il Chelsea nonostante la scadenza imminente del contratto. Soprattutto ora, con l’esonero di Lampard e l’avvento di Tuchel che avrà bisogno di tempo e allenamenti per valutare la rosa e i gradi al suo interno. Arek Milik, invece, come noto è voltato a Marsiglia. Tolto anche Llorente, destinato all’Udinese, i nomi che restano vivi e caldi sono quelli di Graziano Pellè, svincolato dopo l’avventura cinese, di Leonardo Pavoletti del Cagliari e, chissà, magari pure di Edin Dzeko. In estate il bosniaco era stato ad un passo dalla maglia bianconera, segno evidente che il gradimento c’è. E ora che il rapporto con la Roma è ai minimi termini, chissà che la pista non possa tornare a riscaldarsi. Anche se il nome più ricorrente è ancora quello di Gianluca Scamacca per il quale i momenti di confronto con Genoa e Sassuolo non sono mancati. Ma la valutazione superiore ai 20 milioni di euro per il momento ha frenato la fumata bianca.

Nel frattempo, per non perdere l’abitudine alle trattative, la Juventus ha lavorato molto sui giovani: Rovella sarà in futuro un giocatore bianconero, anche se per il momento proseguirà il processo di crescita al Genoa che contestualmente ha chiuso anche per l’arrivo di Portanova. Quindi la notizia di giornata: Franco Tongya raggiungerà Milik a Marsiglia, mentre in bianconero arriva Marley Aké: contratto fino al 2025, l’attaccante classe 2001 giocherà inizialmente con l’Under 23.