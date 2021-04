La strategia Juventus per Kean: ecco come può arrivare dall'Everton e perché è la prima scelta

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Moise Kean, ieri tra i protagonisti del Paris Saint-Germain nel passaggio del turno in Champions League. La Juventus sta già pianificando il futuro e ha messo la punta, primo duemila a segnare in Serie A, in testa alle idee per l'estate. La Vecchia Signora è tornata alla carica con Mino Raiola e ora Kean è la prima scelta per più ragioni.

Costo ed età Il primo è il prezzo: 50 milioni di euro la richiesta dell'Everton ma in cambio ai Toffees potrebbe andare Merih Demiral che è uno dei grandi obiettivi di Carlo Ancelotti. E poi il fattore anagrafico, visto che Kean potrebbe ringiovanire il parco attaccanti della Juventus.

Contropartite Non solo Demiral. La Juventus preferirebbe inserire altri giocatori come Aaron Ramsey, Adrien Rabiot o Federico Bernardeschi ma l'Everton e Ancelotti hanno un grande obiettivo. Lo stesso centrale turco che potrebbe esser valutato fino a 50 milioni di euro.