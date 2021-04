La Superlega costa a Manchester l'Europeo: Dublino perde le sue gare, ma vanno alla Russia

vedi letture

Ultime dalla Svizzera, dove è in corso di svolgimento il Comitato Esecutivo UEFA che dovrà decidere anzitutto sulle città di Euro2020. Salta Dublino: una notizia praticamente annunciata, dato che la capitale irlandese non ha garantito una quota di tifosi allo stadio. Al suo posto, però, raddoppieranno le gare da disputarsi a San Pietroburgo. Niente da fare per l’Inghilterra, che sperava di accogliere quelle partite a Manchester: a pesare sulla vicenda il fatto che entrambi i club della città inglese abbiano inizialmente aderito al progetto Superlega.